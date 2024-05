O presidente do Benfica marcou nesta sexta-feira presença na Gala da Confederação do Desporto de Portugal.

Rui Costa não parou para falar aos jornalistas, mas à entrada do Pavilhão Carlos Lopes deixou a garantia de que os encarnados ainda não baixaram as armas na luta pelo título.

«Ainda na luta, ainda na luta», referiu.

Além de Rui Costa, Frederico Varandas, presidente do Sporting, também esteve presente no evento.

O Sporting pode ser campeão neste fim de semana, mas apenas no domingo, dependendo, depois do resultado que obtenha na receção ao Portimonense, do que acontecer no Famalicão-Benfica.