Em entrevista à TVI, Rui Vitória abordou a passagem pelo Benfica, onde esteve cerca de três anos e meio, com dois títulos de campeão conquistados, além de duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

O técnico de 50 anos, atualmente sem clube, começou por recordar os primeiros momentos na Luz, em que as coisas não correram da melhor: «Nessa altura pensei que tinha um objetivo e decidi ir em frente, contra tudo e contra todos. Pensei: 'Quem vier atrás de mim, vem, mas vou ser o primeiro a ir em frente'. Foi esta determinação e estabilidade que me permitiram ultrapassar isso e depois ter êxito.»

Depois, Vitória falou sobre a gestão de João Félix na equipa principal. O agora avançado do Atlético de Madrid foi promovido sob o comando do antigo timoneiro do Al-Nassr, mas só com Bruno Lage assumiu o papel de titular absoluto.

«A previsão que tínhamos para o João [Félix] foi a que acabou por acontecer. Na altura tínhamos mudado para um sistema de 4x3x3, onde o Jonas era o avançado e o João era um jogador para um zona mais interior. Quando subimos o Félix na equipa principal, e deixámos por exemplo o Jota mais na equipa B, era a passar a mensagem de que o caminho era mais rápido para ele», defendeu.

«Se voltasse atrás voltaria a fazer a mesma gestão? Sim, na altura fiz em consciência. Internamente todos sabiam que Jonas era o passado e o Félix o futuro do Benfica», acrescentou.

Rui Vitória desvaloriza uma eventual falta de reconhecimento acerca do trabalho que desenvolveu nas águias: «Não estou muito preocupado com isso, se valorizam muito ou pouco. Tenho consciência do que fizemos, sei que fizemos um trabalho fantástico e isso para mim é muito gratificante.»

«O que correu mal? Isso daria para um livro. Mas houve uma série de coisas não funcionaram bem. Às vezes as coisas estão a rolar e depois, no mesmo contexto e com as mesmas pessoas, mudam», acrescentou.

A terminar, Rui Vitória abordou o futuro. O treinador de 50 anos não fecha a porta a nenhum clube em Portugal e assume que espera voltar a treinar dentro de «alguns meses».

«Treinava qualquer clube em Portugal, sim. Acima de tudo tenho de sentir-me bem, do ponto de vista pessoal e dos objetivos que o clube me propõe. Também me agradam seleções, sim. À partida não vou voltar a treinar brevemente, mas daqui a uns meses conto voltar», atirou.