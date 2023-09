Depois da vitória frente ao Benfica no Estádio da Luz, a meio da semana, o Salzburgo somou esta tarde a primeira derrota no campeonato austríaco, na receção ao BW Linz (1-0).

Ronivaldo fez o único golo do encontro aos 61 minutos, num encontro em que o adversário das águias na Liga dos Campeões jogou com uma equipa bem diferente daquela que se apresentou em Lisboa na passada quarta-feira – várias alterações no onze.

⚽️ 🇦🇹 𝐆𝐎𝐀𝐋 | RB Salzburg 0-1 BW Linz | Ronivaldopic.twitter.com/KHgeENCdc7 — FootColic ⚽️ (@FootColic) September 23, 2023

Com este resultado, o Salzburgo continua no primeiro lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Sturm Graz, caso o adversário do Sporting triunfe nesta jornada oito.

Foi, de resto, a primeira derrota do Salzburgo na época.