O Benfica anunciou o empréstimo de Sandro Cruz ao Desportivo de Chaves, tal como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno.

De acordo com o clube da Luz, o lateral é cedido «até final da época desportiva de 2022/23». Os encarnados recordam que Sandro Cruz «cumpriu oito temporadas de águia ao peito, durante as quais se sagrou campeão nacional de Iniciados (2015/16), de Juvenis (2017/18) e de Juniores (2017/18)».

Nas últimas duas temporadas, o defesa integrou a equipa B, pela qual fez 36 jogos na II Liga e, na época passada, estreou-se pela equipa principal do Benfica, na vitória por 1-0 no terreno do Marítimo, em abril.