O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu não despenalizar Sebastián Coates para o dérbi, confirmou o Maisfutebol.

Apesar do recurso do Sporting, o defesa-central uruguaio não poderá defrontar o Benfica, no dérbi de sexta-feira, da 17.ª jornada da Liga.

Coates foi suspenso por um jogo de forma automática depois de ter visto o quinto amarelo na partida frente ao Vitória de Setúbal.