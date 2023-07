Um dia depois de ter sido anunciada a transferência para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, Haris Seferovic despediu-se do Benfica através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

Obrigado por esta fantástica aventura meu Sport Lisboa e Benfica! Fui muito feliz como jogador do Benfica e o sentimento que tenho pelo clube é meu para sempre. Obrigado a este fantástico país que foi um lar para mim e para a minha família durante cinco anos. Vivi em Lisboa anos marcantes na minha vida, dentro e fora de campo, que jamais esquecerei», começou por escrever o internacional suíço, que deixa agradecimentos a treinadores, colegas de equipa e todos aqueles que fazem parte do quotidiano do centro de treinos do Seixal.

«Um agradecimento especial a todos os Benfiquistas que estiveram ao meu lado nos bons e nos momentos menos bons. Foram cinco anos fantásticos que passei com todos vocês! Vesti a camisola do Benfica com muita honra e orgulho, lutei e dei sempre o meu melhor. Sei que dei tudo pelo clube.

O Benfica e Portugal fazem e farão para sempre parte da minha vida. Juntos comemorámos muitas vitórias, golos e títulos, que levarei para sempre em minha memória. Todos os momentos e cada um de vocês sempre terão um lugar especial em meu coração. Saio como jogador mas sou um Benfiquista para a vida. Obrigado! Um abraço grande. Benfica sempre!», acrescenta Seferovic na mensagem publicada nesta quinta-feira.

O internacional suíço chegou ao Benfica em 2017, proveniente do Eintracht Frankfurt. Somou 188 jogos de águia ao peito, nos quais apontou 74 golos (e 19 assistências).

Na última época esteve emprestado ao Galatasaray e ao Celta de Vigo, mas agora, aos 31 anos, ruma ao Al Wasl.