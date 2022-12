O Benfica defronta este domingo o Sevilha, num encontro particular no Estádio Algarve, agendado para as 17h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Os encarnados, que regressaram ao trabalho após um período de miniférias, voltam a jogar 15 dias depois da última partida, que resultou numa vitória por 2-0 frente ao Penafiel, na Taça da Liga.

Para o encontro desta tarde, Roger Schmidt ainda não conta com os argentinos Nico Otamendi e Enzo Fernández, ao serviço da Argentina no Mundial 2022. Os portugueses António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos também estão indisponíveis.