O antigo avançado montenegrino Andrija Delibasic foi operado a um tumor cerebral e encontra-se a recuperar.

Atualmente com 41 anos, o ex-jogador que foi campeão no Benfica em 2005, é adjunto do Mornar e foi homenageado no recente jogo entre Montenegro e a Sérvia, ele que se tornou ídolo do Partizan, clube sérvio no qual se destacou no início da carreira.

Em Portugal, além do Benfica, Delibasic jogou também no Sp. Braga e no Beira-Mar.