A antiga tenista Martina Navratilova anunciou que está «livre de cancro», depois de ter sido diagnosticada com a doença na mama e na garganta, no início do ano.

Em entrevista a Piers Morgan, para a TalkTV, Navratilova, de 66 anos, foi informada pelos médicos da evolução do estado de saúde. «Tanto quanto eles sabem, estou livre de cancro», referiu a checa, naturalizada norte-americana, num excerto já conhecido da entrevista que vai para o ar na íntegra esta terça-feira.

Navratilova, uma das melhores tenistas de todos os tempos, já tinha travado uma luta contra o cancro da mama em 2010 e partilhou ainda o momento em que soube do mais recente diagnóstico.

«Perguntei ao médico quais eram as chances e ele disse 50/50. Descobri que era cancro da garganta. Eu pensei que podia estar a morrer, mas que era tratável. Então eles descobriram na mama direita e, quando fiz a biópsia, o médico disse: “Isto não parece bom”. E quando ele diz isso, eu fiquei: “Oh, ótimo, tenho um novo cancro”. Foi aí que comecei a chorar na mesa, enquanto ele tirava amostras do meu peito. E eu: “Ótimo, agora tenho dois cancros ao mesmo tempo e não estão relacionados”», recordou, de forma irónica.

«Qual era a alternativa? Desistir? Ceder? Parar? Não era opção para mim. Desistir não está no meu ADN», disse, ainda.