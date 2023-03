Carlos Alcaraz está de volta à liderança do ranking mundial, depois de vencer o Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

No paraíso do ténis, como chamam ao torneio norte-americano, o jovem de 19 anos despachou na final Daniil Medvedev por 2-0, em uma hora e 12 minutos.

Medvedev até vinha numa sequência de 19 vitórias consecutivas, mas um break no primeiro set bastou para Carlitos ganhar vantagem, a qual confirmou no segundo parcial, no qual triunfou por 6-2.

Alcaraz ganha assim o terceiro Masters 1000 da carreira e está de volta ao topo do ranking ATP já esta segunda-feira, que marca a saída de Rafael Nadal – vai para o 13.º lugar – do top10 pela primeira vez em 13 anos.

Por falar em ranking, Nuno Borges venceu o primeiro Challenger 175 da história e regista um novo máximo no ranking mundial: sobe ao 68.º posto da hierarquia.

O tenista português de 26 anos venceu a final em Phoenix frente a Alexander Shevchenko, por 2-1 – parciais de 4-6, 6-2 e 6-1.