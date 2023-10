O inglês Michael Oliver foi designado pela UEFA para dirigir o Sp. Braga-Real Madrid, na próxima terça-feira, no Municipal de Braga. O conhecido árbitro terá os compatriotas Stuart Burt e Daniel Cook como assistentes, enquanto Stuart Attwell estará no VAR.

Já no Estádio da Luz, na receção do Benfica à Real Sociedad, estará o francês Clément Turpin, que terá como auxiliares Nicolas Danos e Erwan Finjean. Willy Delajod será o líder do videoárbitro.

Benfica e Sp. Braga jogam nesta terça-feira, a partir das 20 horas, em partidas a contar para a Terceira jornada da Liga dos Campeões.