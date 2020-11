O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com um triunfo minhoto por 3-2:

«Esta época ainda não acabou. O Benfica não é líder, mas é vice-líder por enquanto. Não posso responder uma pergunta sobre um campeonato que não acabou. Estamos bem classificados na Liga Europa, estávamos bem no campeonato até hoje. Resultados têm sido alguns positivos, por isso é que o Benfica esteve em primeiro, como na Liga Europa. Hoje e no Bessa não teve nenhum resultado negativo. Se são muitas derrotas? São, para mim são. No ano passado joguei 90 jogos e só perdi quatro.»