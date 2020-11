O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com um triunfo minhoto por 3-2:

«Tudo tem justificação. O Benfica não fez um bom jogo na primeira parte, o Sp. Braga controlou todos os nossos movimentos ofensivos. Não fomos dinâmicos, não tivemos velocidade. O Sp. Braga esperou ter alguma oportunidade e não falhou. Saiu a ganhar 1-0 de um jogo em que o Benfica praticamente não fez um remate à baliza. Falámos ao intervalo, fomos mais agressivos, demos mais largura de jogo e o Sp. Braga teve mais dificuldades. Mas cometemos erros defensivos e ficámos com o prejuízo de 3-0. Fomos à procura e quando estava 3-2 ainda tivemos possibilidade para fazer 3-3, mas isso não serve de desculpa. O que fizemos na primeira parte não pode acontecer. O Sp. Braga soube jogar com os momentos do jogo e parabéns aos jogadores do Sp. Braga. Este jogo teve muitas coisas que temos de modificar. É uma derrota que tira alguma confiança, ainda por cima a maioria do plantel vai embora esta semana. É esta a justificação, com culpa minha, com a escolha de alguns jogadores. Isso tem feito com que a equipa tenha sofrido golos que normalmente não pode sofrer.»

«Já falámos sobre o tempo para trabalhar coletivamente e também alguns erros individuais. Mudámos a linha de quatro por completo. Só está o Vertonghen, o Grimaldo tem andado lesionado. Quando sofres golos perdes confiança coletiva. Agora, vão embora hoje a maioria dos jogadores e, portanto, isto traz preocupação o facto de não ganhar há três jogos. A equipa do Sp. Braga é interessante, mas não justifica a nossa derrota, o Benfica tem de ser melhor em todos os aspetos. Não fomos uma equipa com muita qualidade ofensivamente. Não ganhámos vantagens sobre o Braga e quando fomos solicitados para responder a saídas rápidas, não conseguimos parar os jogadores do Sp. Braga.»