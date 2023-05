A luta do título continua, a luta pela permanência também ainda que da jornada passada tenham saído dois factos: o Sporting já não pode ser campeão, o Santa Clara ficará sempre nos três últimos classificados deste campeonato.

Agora, nesta 31.ª jornada, há mais coisas que podem ficar decididas, a começar pela corrida ao troféu mais ambicionado: o de campeão nacional.

Jogo decisivo para o Sp. Braga

O Benfica recebe o Sp. Braga num muito esperado duelo entre líder e terceiro classificado, com enorme relevância para a conquista do campeonato nacional. Mesmo com o FC Porto pelo meio, o jogo pode ser encarado como decisivo, pois tem nele mesmo algo definitivo: o Sp. Braga pode ficar arredado matematicamente do título.

Isso acontece se o Benfica vencer por uma diferença de quatro golos, o que levaria os encarnados para os 80 pontos contra 71 do Sp. Braga, com nove pontos por disputar. A diferença de quatro golos faria com que as águias passassem a ter vantagem no confronto direto, depois do 3-0 de Braga a favor dos minhotos.

Obviamente, mesmo com uma eventual derrota na Luz, ainda há a possibilidade matemática de o Sp. Braga chegar empatado ao final do campeonato com o Benfica e o FC Porto. Porém, seriam os dragões quem ficariam em vantagem devido ao maior número de pontos alcançado nos duelos entre os três clubes (sete pontos conquistados com duas vitórias, uma sobre Benfica e outra sobre o Sp. Braga e o empate no Minho).

Sporting definitivamente fora da Champions de forma direta

Esta pode ser também a jornada em que o Sporting fica definitivamente arredado do segundo lugar e do acesso direto à Liga dos Campeões. Para isso, basta o FC Porto vencer o Arouca, independentemente do resultado dos leões em Paços de Ferreira, onde jogam um dia antes dos azuis e brancos. A diferença pontual está em nove pontos e se ela permanecer igual na próxima ronda, a vantagem no confronto direto é dos portistas.

Se Sporting, Sp. Braga e FC Porto ficarem todos empatados no segundo lugar com 76 pontos, a vantagem é sempre dos dragões devido aos confrontos diretos: venceram três jogos, o Sporting um e os minhotos nenhum.

Santa Clara pode descer, um pode salvar-se

O Santa Clara pode descer já nesta jornada. Se perder em casa com o Gil Vicente e o Marítimo vencer o Rio Ave, o clube açoriano já não consegue chegar ao 16.º lugar que lhe permitiria jogar o play-off com o terceiro da II Liga.

De referir que na coincidência de Marítimo, Paços de Ferreira e Santa Clara terminarem empatados, os açorianos perdem no confronto direto para os outros dois, pelo que a II Liga passaria a ser uma realidade na próxima época.

Ora, quem se pode salvar já é o Gil Vicente. Para isso basta pontuar em Ponta Delgada.

Uma tremenda confusão na outra Europa com dois lugares disponíveis

Já ninguém consegue chegar ao quarto lugar do Sporting, mas a luta abaixo dos leões promete. É a outra Europa, por assim dizer. Com os quatro clubes habituais já garantidos nas provas europeias, faltam ocupar duas vagas, numa altura em que já se sabe que o sexto lugar vale uma ida à UEFA, após a eliminação do Famalicão nesta quinta-feira, frente ao FC Porto, na Taça de Portugal.

Assim, Arouca, Vitória de Guimarães, Famalicão, Chaves, Vizela, Casa Pia, Rio Ave e Boavista podem chegar a um lugar europeu.

O Arouca é quem parte na frente, mas nem uma vitória sobre o FC Porto na segunda-feira garante já um lugar europeu. Ainda assim, os arouquenses sabem que daquele grupo de oito equipas, há quatro que ficarão sempre atrás na classificação caso vençam os dragões: se chegarem aos 51 pontos com uma vitória na segunda-feira, Vizela, Casa Pia, Rio Ave e Boavista nunca podem passar o Arouca, mesmo em caso de empate pois os arouquenses têm vantagem nos confrontos diretos com vizelenses e lisboetas.

De resto, a luta pela Europa está demasiado acesa para que algo fique já definido, como se disse. Ainda para mais porque nesta jornada há um Vitória de Guimarães-Vizela e um Famalicão-Chaves que podem baralhar ainda mais as contas.