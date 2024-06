O diretor de comunicação do Sp. Braga, Alexandre Carvalho, foi alvo de uma multa de 918 euros por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, segundo consta no site da entidade. Em causa está a publicação de um tweet, a 27 de abril.

«Honestidade. Apreciada por tantos, praticada por poucos», escreveu simplesmente o responsável do clube, com um vídeo do lance em que Nicolás Otamendi dá uma cotovelada na cara de Rodrigo Zalazar, durante um jogo da Liga disputado no Estádio da Luz, no mesmo dia. Não houve admoestação ao argentino nesse lance, num jogo em que o Benfica ganhou 3-1.

Alexandre Carvalho esclareceu, segundo a fundamentação da decisão, que as declarações eram visadas a Otamendi e não à equipa de arbitragem. Mesmo assim, acabou multado, por serem palavras «violadoras dos deveres de retidão e urbanidade que os agentes desportivos devem manter entre si».