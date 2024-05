O Benfica fechou a temporada na última sexta-feira, em Vila do Conde, e o plantel encarnado já está a gozar um período de férias, que antecede o início da próxima época.

Ángel Di María e Nicolás Otamendi, dois internacionais argentinos, viajaram até ao Dubai com as respetivas famílias e, nas redes sociais, a esposa de «El Fideo» publicou uma imagem do jantar dos craques da Luz.

Os dois jogadores, refira-se, vão estar presentes na Copa América, no próximo mês. Depois, o capitão encarnado vai voltar ao Benfica, enquanto Di María termina contrato e ainda tem o futuro indefinido, embora o Besiktas queira contratar o avançado de 36 anos.