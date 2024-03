José Pereira da Costa, CFO da lista de André Villas-Boas à presidência do FC Porto, referiu nesta terça-feira que a SAD portista pode estar obrigada a vender dois ou três jogadores, em função da ausência de outro tipo de receitas no futuro próximo.

O candidato a administrador referia-se em particular ao risco da equipa não se apurar para a Liga dos Campeões, o que significaria uma queda grande nos rendimentos, e ao facto de os atuais dirigentes azuis e brancos já terem antecipado grande parte das receitas.

«Hoje ainda é possível o apuramento para a Champions. Em relação aos direitos de TV, já foram antecipados. Ou seja, para conseguirmos estabilizar financeiramente, vamos ter de nos endividar mais e eventualmente vamos ter de recorrer a receitas extraordinárias», frisou.

Ora isto levanta uma questão: o FC Porto tem assim o futuro tão hipotecado, em comparação com os rivais Benfica e Sporting?

Para obter a resposta, o Maisfutebol foi ver o relatório e contas semestral divulgados pelas três SAD recentemente e a resposta é sim, o FC Porto antecipou bem mais receitas do que os rivais.

Antes de mais, é preciso referir que FC Porto e Sporting detalham exatamente quanto anteciparam em factoring, enquanto o Benfica distribuiu esse valor por vários items.

Feita esta ressalva, que não muda o essencial, é preciso dizer que a SAD encarnada é a que tem neste momento menos receitas antecipadas. A direção liderada por Rui Costa antecipou um total de 68,5 milhões de euros.

A maior parte deste valor, refira-se, é corrente, o que significa que tem de ser liquidado no espaço de um ano: exatamente 36,3 milhões de euros. Já 32,1 milhões de euros são dívida não corrente, pelo que a SAD encarnada tem mais tempo para a reembolsar.

Já o Sporting tem 87,8 milhões de euros de receitas futuras adiantadas, o que significa quase mais 20 milhões de euros do que o Benfica. No entanto, no caso da SAD leonina 72,1 milhões são em dívida não corrente, pelo que há tempo para a liquidar e não é uma preocupação imediata.

Apenas 15,7 milhões de euros adiantados são de dívida corrente e terão de ser reembolsados no próximo ano, o que significa um valor muito inferior aos rivais.

O FC Porto, por fim, adiantou receitas num valor claramente acima dos rivais: tem nesta altura uma dívida relativa ao factoring de 98,4 milhões de euros, o que significa mais de 40 por cento acima do Benfica e quase 40 por cento acima do Sporting.

No entanto as más notícias não acabam aqui para o FC Porto. É que praticamente 59 milhões de euros (58,9 milhões, para ser mais exato) são de dívida corrente e têm por isso de ser reembolsados no prazo de um ano. O que é bastante mais do que os 36,3 milhões do Benfica e muitíssimo mais do que os 15,7 milhões do Sporting.

De resto, há ainda 40 milhões de euros que o FC Porto tem de reembolsar em dívida não corrente.

A esse propósito, o relatório e contas do FC Porto revela que as receitas antecipadas dizem respeito a «verbas a receber do Grupo Altice pelos direitos de transmissão dos jogos e pela exclusividade de transmissão do PortoCanal», mas também «valores a receber da UEFA pelo acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões 2023/2024» e até «valores a receber decorrentes do acordo comercial estabelecido com o grupo Superbock».