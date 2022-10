A PSP está a proceder à detenção de 55 adeptos de Benfica e Sporting, os quais se envolveram numa rixa antes do dérbi de futsal deste domingo.

Segundo avançou a CNN, os dois grupos de adeptos terão protagonizado uma rixa com o arremesso de pedras e tochas, momentos antes do começo do jogo.

As mais de cinco dezenas de adeptos que estão a ser detidos vão ser notificados para comparecerem esta segunda-feira em tribunal, segundo que alguns serão libertados já esta noite, enquanto outros ficarão detidos por haver risco de não se apresentarem perante um juiz.