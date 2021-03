Tiago Brito, jogador do Benfica, em declarações ao Canal 11 no final da derrota perante o Sporting (6-2) na final da Taça da Liga:

«Não foi o resultado que esperávamos, mas o nosso está já no jogo do próximo sábado para a Liga Placard e em recuperar o primeiro lugar. Há uns anos aqui em Sines, nesta mesma Taça da Liga, o resultado foi o oposto, acontece quando se tem que ir atrás do resultado.

Mais uma vez parabéns ao Sporting, o guarda-redes Guita foi o melhor em campo, mas não quero com isto tirar mérito ao adversário. Como já disse, temos a Liga, temos a Liga dos Campeões, temos muita coisa para conquistar e esta vitória não vai beliscar a nossa confiança. Vamos concentrar-nos agora nessas competições.