Este foi um sábado anormal na primeira fase do campeonato de juniores: FC Porto, na zona norte, Benfica e Sporting, na zona sul, empataram os respetivos jogos, pelo que nenhum dos três grandes ganhou.

O FC Porto empatou 2-2 no terreno do Anadia, o Benfica empatou 3-3 na Madeira com o Nacional e o Sporting empatou 0-0 em casa com a Académica. Os leões perderam assim uma boa oportunidade de se aproximarem do Benfica, enquanto o Sp. Braga, que venceu o Vizela em casa por 3-2, igualou o FC Porto na liderança da zona norte.

ZONA NORTE

Sábado, 5 nov:

Tondela – Boavista, 5-1

Rio Ave – Gondomar, 2-0

Famalicão – Vitória de Guimarães, 1-1

Sporting de Braga – Vizela, 3-2

Anadia – FC Porto, 2-2

Domingo, 06 nov:

Paços de Ferreira – Gil Vicente, 15:00

Classificação: FC Porto e Sporting de Braga, com 30 pontos, seguidos de Vizela, e de Vitória de Guimarães, com 26.

ZONA SUL

Sábado, 5 nov:

Belenenses – Alverca, 3-4

Casa Pia – Vilafranquense, 3-1

Torreense – Vitória de Setúbal, 2-1

Estoril Praia – Marítimo, 2-2

Sporting – Académica, 0-0

Nacional-Benfica, 3-3

Classificação: Benfica, com 32 pontos, seguido de Sporting, e de Alverca, com 27, e de Estoril Praia, com 21.