Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota por 1-0 em Alvalade frente ao Sporting:

«Não diria que a luta pelo título acabou, porque ainda não acabou, mas as coisas ficaram muito mais difíceis. O Sporting agora tem o título nas mãos. Têm um jogo em atraso, podem abrir sete pontos de vantagem e claro que será muito difícil com seis jogos para jogar. Por isso é que era muito importante vencer hoje. Nós já sabíamos que esta era a situação e por isso a derrota é tão dura.

Porque só mexi nos minutos finais? Porque os jogadores estavam muito bem no jogo, na minha opinião. Estavam bem tanto na defesa como no meio-campo. Na frente fizemos uma alteração, porque o Tengestedt estava cansado. O Neres teve uma grande oportunidade no fim e foi por isso que só fiz essas mexidas.»