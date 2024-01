O Benfica venceu o Valadares Gaia por 4-1, o Sporting bateu o Racing Power por 1-0 fora de casa e ambos os grandes ficaram a um pequeno passo da final da Taça da Liga de futebol feminino, que está agedada para fevereiro.

No Seixal, em jogo da primeira mão das meias-finais, as encarnadas chegaram ao golo por Andrea Falcón (8 minutos), Lúcia Alves (48), Nycole Raysla (53) e Marie Alidou (83).

Perante a equipa que é atualmente a detentora do troféu, o Valadares não conseguiu melhor do que reduzir por Malu Schmidt, já em período de descontos e ao cair do pano, ficando com uma tarefa muito difícil para a segunda mão.

Num jogo que não contou com Kika Nazareth, a formação encarnada regressou do intervalo disposta a setenciar a eliminatória, fez então três golos e geriu depos o desgaste para um mês sobrecarregado, com mais cinco encontros para disputar.

Já no Estádio Nacional, em Oeiras, o Sporting ficou em superioridade numérica a partir dos 20 minutos, quando Tânia Riso foi expulsa com vermelho direto por agarrar Diana Silva, que se isolava com muito perigo.

Apesar disso, a equipa de Mariana Cabral só conseguiu chegar ao golo aos 62: um passe em profundidade de Andrea Norheim lançou a velocidade de Olivia Smith, que se isolou perante a guarda-redes e não perdoou.

Uma vantagem pela margem mínima do Sporting, mas que deixa a equipa em boa posição para o encontro da segunda mão, que se joga em Alcochete, cada da formação leonina.