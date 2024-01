A influência de Viktor Gyökeres emana no universo leonino, até com cores diferentes. Durante a sessão fotográfica para a Taça Asiática, Morita lembrou o habitual festejo do sueco, momento que partilhou nas redes sociais.

«É único», escreveu o internacional japonês, na rede social X. E o sueco reagiu, com um emoji a rir-se.

O Japão inicia a participação na prova este domingo, frente ao Vietname. Os nipónicos, que figuram entre os favoritos a conquistar o troféu, dividem ainda o Grupo D com a Indonésia e o Iraque.

A Taça Asiática decorre no Qatar até 10 de fevereiro.