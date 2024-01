André Villas-Boas vai apresentar a candidatura à presidência do FC Porto na próxima quarta-feira, 17 de janeiro, pelas 19 horas, na Alfândega do Porto, apurou o Maisfutebol.

No início do mês, André Villas-Boas já tinha revelado que iria apresentar a candidatura em janeiro, algo que vai acontecer precisamente daqui a uma semana.

«Todos os passos que tenho dado recentemente têm sido seguros e firmes, seja do ponto de vista da gestão, seja na preparação da minha visão e projeto para o clube. Em janeiro já me encontro em condições de formalizar a candidatura», disse, então, em entrevista ao Jornal de Notícias.

A cerimónia da oficialização da candidatura acontece três dias depois do jogo do FC Porto ante o Sporting de Braga, a realizar no Estádio do Dragão, para a 17.ª jornada da I Liga.

Nuno Lobo é o outro candidato já confirmado às eleições, que serão marcadas para abril.