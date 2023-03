Leonardo Lopes foi uma das grandes figuras no triunfo no Benfica em casa do Sporting (0-2), em Alcochete, na 6.ª jornada da fase de apuramento do campeão nacional de sub-15.

Tomás Soares e Ricardo Fernandes marcaram os golos da formação encarnada. O Sporting tentou responder, mas o guarda-redes do Benfica agigantou-se e defendeu duas grandes penalidades, uma em cada metade do encontro.

O Benfica mantém assim o pleno de triunfos nesta fase, somando 18 pontos, tal como o FC Porto, que venceu fora de portas o Belenenses (2-4).

Boavista e Sp. Braga bateram respetivamente Académica (0-1) e V. Setúbal (0-3), ambos igualmente na condição de visitantes. A jornada fica concluída com o V. Guimarães-Tondela.

Resultados da 6.ª jornada:

Sporting-Benfica, 0-2

Belenenses-FC Porto, 2-4

Académica-Boavista, 0-1

V. Setúbal-Sp. Braga, 0-3

V. Guimarães-Tondela (16h00)

Classificação (Ap. campeão):