Roger Schmidt apela à concentração dos seus jogadores para esta quinta-feira ultrapassarem o Aves SAD no Estádio da Luz e, desta forma, garantirem a qualificação para a Final Four da Taça da Liga, a única competição que o treinador alemão ainda não venceu em Portugal.

«A abordagem a este jogo é muito simples, queremos estar na Final Four desta competição, é uma competição diferente, já fizemos um jogo e a nossa situação é muito clara. Amanhã temos a possibilidade, com um bom jogo e uma vitória, de nos qualificarmos para a Final Four. É a nossa tarefa e o nosso objetivo», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Quanto ao adversário, Schmidt elogia a equipa comandada por Jorge Costa. «Sabemos que eles têm uma boa equipa, estão a ter um bom desempenho na II Liga e têm qualidade. É uma equipa com jogadores experientes e também têm uma possibilidade de se qualificar. Este é o cenário, agora cabe-nos a nós apresentarmo-nos a um bom nível, com a concentração que temos demonstrado nas últimas semanas para podermos ganhar este jogo», acrescentou.

Roger Schmidt já vencer o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça, mas falta-lhe a Taça da Liga no currículo. «O meu objetivo é vencer amanhã, depois vamos continuar a fazer o melhor em todas as competições. Não tenho preferência, mas damos sempre o nosso melhor para estar nas finais e tentar ganhá-las. É quase impossível vencer todas as competições, mas vamos dar o nosso melhor em todas», destacou ainda.