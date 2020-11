Jorge Jesus cumpre a sétima temporada no comando técnico do Benfica (o primeiro ciclo foi de 2009 a 2015) e tem aproveitado a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal - a primeira com equipas da Liga - para estrear vários nomes dos quadros encarnados. Neste sábado, frente ao Paredes, foi a vez de Helton Leite, João Ferreira, Daniel dos Anjos e Tiago Araújo.



Recuando no tempo, percebe-se que o técnico não adotou essa política nas épocas 2009/10 (frente ao Monsanto) e 2010/11 (frente ao Arouca). Na temporada 2011/12, estreou um trio formado por Nélson Oliveira, David Simão e o guarda-redes Eduardo. Na época seguinte, lançou Luisinho e André Gomes perante o Freamunde.



A maior aposta foi em Cinfães, na época 2013/14, com tempo de jogo para seis elementos, um dos quais Bernardo Silva. O esquerdino teve apenas três oportunidades na equipa principal do Benfica, a primeira das quais frente ao Cinfães, entrando aos 80 minutos. Jogou ainda na Taça da Liga (entrou aos 77 minutos) e por uma vez no campeonato (entrou aos 82 minutos). No total, foram 31 minutos de tempo regular, para além dos descontos.



Na temporada 2014/15, a última do primeiro ciclo no clube encarnado, Jorge Jesus lançou mais três nomes, com destaque para Gonçalo Guedes, que fez a estreia frente ao Sp. Covilhã.



Confira todos os nomes na galeria associada a este artigo.