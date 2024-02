Roger Schmidt diz, com exceção de Juan Bernat, que tem todo o plantel em forma para o dérbi desta quinta-feira frente ao Sporting, relativo à meia-final da Taça de Portugal e garante que não vai gerir a equipa a pensar nos próximos jogos com o FC Porto (Liga) e Glasgow Rangers (Liga Europa).

«Faz parte do nosso trabalho gerir o calendário, mas penso que o temos vindo a fazer nas últimas semanas. Procurámos dar a alguns jogadores o devido descanso tendo em conta os jogos que vamos ter pela frente. Nesta altura estamos satisfeitos porque todo o plantel está numa boa forma. O Juan Bernat é o único que está fora, os outros estão todos disponíveis, estão em forma», começou por destacar em conferência de imprensa.

O treinador garantiu, depois, que o foco do plantel está totalmente em Alvalade, o palco do jogo desta quinta-feira. «Em termos físicos, estamos numa excelente forma, mas o foco é para um jogo de cada vez. Agora estamos focados a cem por cento neste jogo, não vamos pensar já no Porto, na próxima semana, ou na Liga Europa. Estamos completamente focados no jogo de amanhã. Todos os jogadores estão na máxima forma, recuperados, tudo é possível para este jogo. Depois deste jogo, vamos ver como está a condição dos jogadores», prosseguiu.

Um calendário exigente, com jogos decisivos em várias competições, mas Roger Schmidt garante que não está assustado com o que tem pela frente.

«Não tenho medo do calendário, acredito na nossa condição física, no profissionalismo no que diz respeito à recuperação e regeneração após cada jogo. Depois de cada jogo, todos o staff trabalho duro no apoio aos jogadores. Queremos jogar todos os jogos, a começar pelo de amanhã», destacou ainda.