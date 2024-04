Atrás do Sporting «ao intervalo» das meias-finais da Taça de Portugal e também atrás dos leões na luta pelo título, o Benfica defronta o «eterno rival» lisboeta duas vezes esta semana em jogos que podem marcar a temporada.

«Quanto mais perto se está do fim da época, mais decisivos são os jogos, especialmente na Liga, mas também, claro, na Taça, porque estamos nas meias-finais e ou vamos para a final ou não. Na Taça é uma decisão para a final. No campeonato, faltam sete jogos para o fim e para quem está na luta pelo título é cada vez mais decisivo», assumiu Roger Schmidt na antevisão ao dérbi da segunda mão da Taça de Portugal.

Apesar disso, o treinador do Benfica considerou que é importante pensar jogo a jogo. «O nosso foco está completamente na Taça. Estamos muito motivados para ganhar este jogo e depois começamos a olhar para o jogo da Liga com o Sporting no sábado. Penso que essa é a melhor mentalidade que podemos ter para estarmos prontos para cada jogo», referiu.

Roger Schmidt quer que o ambiente no Estádio da Luz ajude o Benfica a dar a volta à desvantagem de um golo diante do Sporting no caminho para o Jamor.

«A primeira grande diferença [do outro jogo para este] é que jogamos em casa. E a segunda é que é decisivo. É a segunda mão das meias-finais e haverá uma decisão sobre quem vai estar na final. Tudo é muito claro: estamos em desvantagem por um golo e temos 90 minutos para jogar bem e dar a volta. É o que precisamos de fazer. Estamos muito motivados para chegar à final da Taça. Já o mostrámos em eliminatórias anteriores e cabe a nós aproveitar também o nosso estádio para fazer um grande jogo contra uma equipa muito boa e mostrar que merecemos chegar à final», projetou o treinador do Benfica.

O dérbi entre águias e leões joga-se nesta terça-feira a partir das 20h45.