Já em Portugal e na iminência de ser oficializado como reforço do Benfica, Julian Weigl deixou, através das redes sociais, uma mensagem de despedida do Borussia Dortmund.

«Querida família do Borussia, agradeço-vos o grande tempo passado. Foram tempos emocionantes e que me ensinaram muito. Encontrei aqui amigos para a vida, comemorei o meu primeiro título e pude sentir o amor dos fãs do Borussia», escreveu o médio, que esteve quatro épocas e meia em Dortmund.

A acompanhar a mensagem estava um vídeo com alguns dos melhores momentos do jogador, incluindo um golo apontado ao Sporting quando a agora ex-equipa se cruzou com a equipa portuguesa na Liga dos Campeões.

Recorde-se que o Benfica anuncia a existência de um acordo para a transferência do médio alemão por 20 milhões de euros.