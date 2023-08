David Neres continua a ter um grande ponto de interrogação por cima da cabeça.

O brasileiro, que foi fundamental por exemplo na vitória sobre o E. Amadora, está insatisfeito no Benfica e deseja sair do clube: o jogador sente que Roger Schmidt lhe dá poucas opções e raramente aposta nele, mesmo quando justifica essa aposta com rendimento.

Nesse sentido, Neres via com bons olhos uma transferência nestas últimas semanas de mercado aberto.

O Zenit, por outro lado, está louco por contratar o jogador. Perante a intransigência do Benfica em negociar, os russos preparam nova investida e vêm a Lisboa na próxima semana, para negociar cara a cara. Segundo foi possível saber, estão dispostos a chegar a um valor entre 40 e 45 milhões de euros, incluindo já os bónus por objetivos.

A verdade, no entanto, é que a hipótese Zenit não é a preferida de David Neres.

O jogador quer sair do Benfica, sim, mas mudar-se para um clube russo nesta altura não é a opção que mais agrada. Neres até estaria mais tentado a esperar por outras propostas.

No entanto, o Zenit é a hipótese que existe para já e para a semana, quando os dirigentes russos chegarem a Lisboa, pode haver novidades sobre este dossier. Que, como se percebe, tem várias condicionantes ainda por definir.