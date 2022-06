Sandro Cruz não vai fazer a pré-temporada com o plantel principal do Benfica. O jovem lateral esquerdo que foi lançado por Nélson Veríssimo no final da última época já foi informado que não entra nas contas de Roger Schmidt e o melhor é sair por empréstimo.

Nesse sentido, o Benfica procura soluções para o futuro do jogador. Nesta altura todas as hipóteses estão em cima da mesa, Portugal ou estrangeiro, tudo dependendo dos projetos que surgirem.

TODAS AS NOTÍCIAS DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Para já Sandro Cruz tem apenas manifestações de interesse de clubes portugueses, não tendo chegado nada do estrangeiro, o que não significa que não possa acontecer. Certo é que o jovem esquerdino sai com ordem de regresso: a intenção é emprestá-lo sem opção.

Sandro Cruz, recorde-se, é filho do antigo andebolista Filipe Cruz e irmão de Stélvio, futebolista que jogou como médio e deu nas vistas no Sp. Braga e U. Leiria. Na época passada Sandro, de 21 anos, fez dois jogos pela equipa principal, ambos como titular.