O Estoril prepara-se para recrutar dois jovens aos «grandes» da Segunda Circular: Gonçalo Esteves e Tiago Araújo.

No que diz respeito a Tiago Araújo, o processo está mais adiantado. O esquerdino, que esteve cedido ao Arouca na última época, vai rescindir com o Benfica e comprometer-se com o Estoril para as próximas épocas.

O Benfica fica com metade do passe de Tiago Araújo, que, em breve, vai apresentar-se no Estádio António Coimbra da Mota.

Relativamente a Gonçalo Esteves, o Maisfutebol já tinha noticiado o interesse do Estoril, e tudo indica que o lateral vai mesmo ser cedido à equipa orientada por Bruno Pinheiro. O acordo não está fechado, é certo, mas o internacional sub-19 deve juntar-se ao Estoril ainda esta semana.