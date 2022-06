O Estoril está interessado no empréstimo do lateral direito do Sporting Gonçalo Esteves.

A equipa da Linha já manifestou essa intenção, mas a decisão está pendente - não só mas também - do aval de Ruben Amorim, que há um ano pediu à direção leonina a contratação do jovem futebolista.

Gonçalo Esteves, que nesta segunda-feira se juntou ao arranque da pré-época do Sporting em Alcochete, fez dez jogos pela equipa principal leonina na época passada, quatro deles como titular, tendo-se estreado na Taça de Portugal em outubro de 2021 diante do Belenenses quando ainda tinha 17 anos.

Aos 18 anos, vê com bons olhos a possibilidade de uma cedência a um clube no qual seja possível ter mais minutos na Liga, já que no Sporting tem, no lugar que ocupa, a concorrência de Pedro Porro e ainda de Ricardo Esgaio.