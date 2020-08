Foram poucos meses a trabalhar com Jan Vertonghen no Tottenham, mas o suficiente para deixar José Mourinho rendido ao mais do jogador que deve ser oficializado pelo Benfica em breve.

Em declarações ao jornal Record, Mourinho faz muitos elogios ao belga e garante mesmo que é dos melhores profissionais com que se cruzou ao longo da carreira.

«Será um grande senhor a jogar na Liga. Um profissional de grande dimensão, um líder silencioso, um exemplo num grupo de trabalho. Felizmente encontrei muitos ao longo da minha carreira, mas o Vertonghen certamente está entre os melhores», começou por dizer o técnico português, antes de garantir que todos no clube londrino vão acompanhar o percurso do defesa belga.

«Desejo que seja muito feliz no meu país. Nos spurs todos estaremos com uma pessoa que nos é muito querida», reforçou.