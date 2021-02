O Barcelona oficializou o empréstimo de Todibo ao Nice, anunciando que chegou a acordo com o Benfica para a interrupção da cedência que se prolongava até final da época.

Depois disso, o clube catalão chegou a um entendimento com o Nice, para um novo empréstimo, este válido por seis meses, mas com o clube francês a ficar com uma opção de compra do passe do defesa avaliado em 8,5 milhões de euros, mais sete milhões em variáveis.

Trata-se de um regresso do central de 21 anos ao seu país, ele que foi formado no Toulouse, de onde saiu para o Barcelona no mercado de inverno de 2018-19. Após um ano em Camp Nou, saiu para o Schalke 04 no último mercado de inverno e foi emprestado ao Benfica no início desta temporada, acabando agora por seguir uma nova cedência.