A saída de Odysseas Vlachodimos, titular do Benfica nas últimas épocas, vai alterar o panorama da baliza dos encarnados.

É expectável que Anatolii Trubin, contratado ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros - verba recorde dos encarnados por um guarda-redes - assuma a titularidade mais cedo ou mais tarde, mas por agora Roger Schmidt não confirma que vá já ser titular neste sábado diante do V. Guimarães.

«Como sabem, nunca anuncio o onze. Dei ao Trubin algumas semanas para se habituar a tudo e ganhar confiança e ligação aos colegas, porque isso é muito importante», afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao encontro da 4.ª jornada da Liga.

Schmidt deixou elogios ao dono da baliza dos encarnados nos últimos dois jogos. «Depois do jogo com o Boavista decidi fazer uma mudança na baliza e o Samuel tem mostrado que também está pronto para jogar pelo Benfica. Agora temos uma nova situação na baliza, com energia renovada. O Trubin tem muita qualidade e experiência de jogo na Liga dos Campeões. (...) Tento sempre encontrar os momentos certos para deixar os jogadores jogarem. Não apenas com os guarda-redes, mas também com os outros jogadores novos. Por vezes adaptam-se muito rapidamente, por vezes precisam de algum tempo», observou.

«Estes jogadores assinaram contratos de longa duração», acrescentou sobre algumas das contratações deste defeso. «Contratámos estes jogadores porque estamos convencidos do valor deles. (...) O início é sempre um pouco especial e depende completamente da situação da equipa, mas o Trubin é um guarda-redes muito bom, acreditamos nele e a nossa situação na baliza está 100 por certo clara», rematou.