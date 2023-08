Petar Musa foi lançado nos minutos finais do jogo do Benfica contra o Gil Vicente, em Barcelos, e marcou na primeira vez que tocou na bola.



O croata recebeu um excelente passe de João Neves e rematou de pronto com a bola a desviar em Rúben Fernandes e a entrar na baliza gilista. O avançado marcou o 3-1 a favor dos encarnados no regresso à equipa após castigo.



Veja o golo: