Que arraso! O Benfica goleou o Vizela por 6-1, numa partida da 22.ª jornada da Liga.



As águias protagonizaram uma primeira parte de alto nível e marcaram cinco golos. Neres bisou e Tiago Gouveia, Rafa e Otamendi também marcaram. No arranque da segunda parte, o Vizela reduziu por Essende depois de um erro de Trubin e ainda desperdiçou um penálti.



O Benfica fechou o resultado final com um golo de Marcos Leonardo.



Veja o resumo da partida: