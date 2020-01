Cervi, jogador do Benfica, em declarações à Sporttv no final da vitória em Guimarães, conseguida com um golo dele:

«Saio com uma sensação de felicidade, porque viemos a um estádio complicado e conseguimos um bom resultado.

Sabíamos que ia ser um jogo complicado, o V. Guimarães tirou-nos muitas vezes a bola, mas lutámos até ao fim e conseguimos um bom resultado.

Gosto destes jogos de luta, mais ao estilo sul-americano, mas o importante no fim é o Benfica ganhar.

O clássico? Nós só pensamos em nós. Viemos aqui para fazer um bom jogo e conseguir a vitória, foi o que conseguimos, agora vamos continuar a pensar no que aí vem, jogo a jogo.»