Didier Deschamps veio a público revelar os contornos do polémico afastamento de Karim Benzema do Campeonato do Mundo de 2022. Em entrevista ao Le Parisien, o selecionador francês garante que o avançado do Real Madrid não tinha condições físicas para disputar a prova.

Recorde-se que Benzema chegou à concentração lesionado, depois de ter jogado apenas 26 minutos frente ao Celtic a 2 de novembro: «O Karim foi integrado a 14 de novembro. Não tinha, tal como o Varane, condições para ser titular a 100 por cento no primeiro jogo com a Austrália. Quando ele se lesionou, o nosso médico levou-o à clínica de Aspetar para fazer uma ressonância magnética. O Karim remeteu os resultados para um médico de Madrid. Quando ele regressou ao hotel, já depois da meia-noite, reuniu-me com o Karim e o nosso médico.»

«O diagnóstico do nosso médico coincidia com o médico de Madrid. 'Está morto', disse-me. No melhor cenário, só poderia voltar aos treinos a 10 de dezembro. Estivemos juntos durante cerca de 20 minutos. Quando o deixei, disse-lhe: 'Karim, não há pressa. Organizas o teu regresso com o team manager'. Quando acordei, apercebi-me que já tinha ido embora. É a sua decisão, que entendo e respeito», explicou o selecionador de França.

Karim Benzema regressou aos relvados a 15 de dezembro, para um jogo amigável do Real Madrid: «Jogou 30 minutos num jogo-treino. Achas que é comparável à intensidade de uma meia-final de um Mundial? Apesar do seu talento e estatuto, podes imaginar o seu regresso no último momento? O próprio Karim disse-me que não estaria apto para isso.»

«Nenhum jogador ficou satisfeito pela saída do Karim, ele também sabe disse. Depois do Mundial, tive uma conversa com o Karim e perguntei-lhe se estava disponível para regressar. Ele confirmou-me a sua decisão de colocar um ponto final na carreira internacional. Não me perguntes quais os seus argumentos, cabe a ele explicar isso ou não», concluiu Didier Deschamps.

Benzema responde nas redes sociais

De resto, e nas redes sociais, Benzema reagiu a esta entrevista do técnico gaulês de 54 anos, e não foi nada meigo. Primeiro, o avançado do Real Madrid partilhou uma imagem da entrevista e escreveu por cima «mas que audácia», com um emoji de um palhaço a acompanhar.

Mas Karim não ficou por aqui. Na publicação seguinte, Benzema partilhou um famoso vídeo no qual a frase «mentiroso, és um mentiroso» é dita várias vezes. Para não deixar dúvidas, ainda acrescentou: «Santo Didier... boa noite.»

[artigo atualizado]