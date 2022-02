O médio do Manchester City, Bernardo Silva, em declarações na flash interview da TVI após a vitória frente ao Sporting (5-0), sobre os incidentes no clássico entre o FC Porto e os leões:

[Incidentes do clássico] «É difícil responder. Fora clubismos – podia ter sido o Benfica – acho que é uma pena o que acontece nos nossos jogos. Estava com os meus colegas a ver o jogo, não conseguimos analisar nada do Sporting porque quase não se jogou, e no final do jogo o que aconteceu foi uma vergonha. Falta de organização do estádio, falta de segurança. Espero que isto se resolva de uma vez. Não é por ter sido no Dragão, realço, podia ter sido na Luz ou em Alvalade. Precisamos de melhorar o nosso futebol, e para isso precisamos de educar os treinadores, os jogadores, os adeptos. E na minha opinião as sanções têm de ser feitas.

[Como os companheiros ingleses veem estas situações?] Nós estávamos a ver o jogo e estávamos a brincar, mas não tem piada nenhuma. Ri-me imenso, mas não tem piada nenhuma. Enquanto portugueses, temos de fazer melhor.»