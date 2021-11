O Ajax venceu na tarde desta quarta-feira o Besiktas, por 2-1, na Turquia, confirmando o primeiro lugar no grupo C da Liga dos Campeões (o do Sporting) e atirando a formação turca para fora das competições europeias na temporada 2021/2022.

A equipa da casa ainda se adiantou no marcador com um golo de Ghezzal, aos 22 minutos de jogo, de penálti, mas Sébastien Haller entrou para o lugar de Daramy ao intervalo e deu a volta ao marcador, com golos aos 54 e aos 69 minutos.

O avançado dos holandeses leva já nove golos nesta edição da Liga dos Campeões e está lado a lado com Robert Lewandowski no topo da lista dos melhores marcadores da prova: o polaco do Bayern Munique também tem nove golos marcados.

O Ajax soma por vitórias os cinco jogos realizados, chega aos 15 pontos e confirma o primeiro lugar no grupo C: para isso, até lhe bastava só o empate esta tarde, mas a equipa comandada por Erik Ten Hag fez questão de lutar por manter o registo 100 por cento vitorioso.

Já o Besiktas, que precisava obrigatoriamente de vencer e esperar uma derrota do Borussia esta noite em Alvalade para ainda poder lutar pelo acesso à Liga Europa na última jornada, fica afastado das aventuras europeias esta temporada.

