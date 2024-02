Isco está a contas com uma «lesão miotendínea» no tendão da coxa esquerda, conforme divulgou o Betis na noite de segunda-feira. Entretanto, a imprensa espanhola escreve que o médio, de 31 anos, será baixa, pelo menos, até março.

Na partida diante do Getafe, na qual capitalizou um penálti, Isco deixou o relvado com queixas musculares, sendo rendido, aos 82m, por William Carvalho. Agora, está confirmado o pior cenário.

Até à pausa para seleções, no próximo mês, o Betis tem seis jogos na La Liga e, pelo menos, dois na Liga Conferência, a começar pelo play-off de acesso aos oitavos de final.

🚑 PARTE MÉDICO | Isco Alarcón presenta una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda 😔🆙



¡Te esperamos pronto de vuelta, @isco_alarcon! 💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 5, 2024

A equipa «verdiblanca», onde atuam os portugueses Rui Silva e William Carvalho, ocupa o sétimo posto do campeonato, lugar que dá acesso à Liga Conferência. Todavia, contam com a companhia do Valência, que também leva 35 pontos.

Quanto a Isco, que este verão «trocou» o Sevilha pelo Betis, o médio, outrora do Real Madrid, soma sete golos e cinco assistências, em 29 partidas. Contudo, esta lesão, descrita em Espanha como «a mais grave na carreira», poderá sentenciar as aspirações de se estrear num Europeu, depois da participação no Mundial de 2018.