William Carvalho apresentou-se, esta manhã, no 9.º Juízo do Tribunal de Instrução de Sevilha para prestar declarações por um alegado crime de agressão sexual, que terá acontecido em agosto passado.

O internacional português esteve acompanhado dos advogados e, perante as perguntas dos jornalistas, respondeu apenas: «Estou tranquilo».

O jogador de 31 anos, de acordo com o ABC, afirmou perante o juiz que as relações foram consentidas e saiu em liberdade, sem qualquer medida de coação.

Segunda a imprensa espanhola, a alegada vítima reside em Ibiza e foi convidada por William Carvalho para viajar até Sevilha. Depois de um jantar, foram para uma discoteca e as câmaras de vigilância de um conhecido hotel da cidade registaram o médio do Betis a subir para o quarto com a jovem – saiu duas horas depois, por volta das 7h00.

O OkDiario avança que a alegada vítima apresentou queixa junto da Unidade de Atenção à Família e à Mulher (UFAM) e disse que William Carvalho a «agarrou com força pelo pescoço e obrigou-a a fazer sexo oral». A jovem alega que se «lembra perfeitamente da imagem de William em cima dela na cama».

A alegada vítima relatou ainda que foi drogada e violada pelo internacional português e acordou na manhã seguinte com sinais claros de violência no corpo, como «uma nódoa negra na perna, uma torção no tornozelo e uma pancada na cabeça», embora sem se lembrar exatamente do que aconteceu.

A jovem terá tentado contactar William Carvalho, que lhe disse que tinha de viajar para Lisboa e não explicou como chegaram ao hotel ou se usou proteção.