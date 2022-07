O FC Porto sagrou-se esta tarde campeão europeu de bilhar às três tabelas.

O quarteto constituído pelo neerlandês Dick Jaspers, o espanhol Daniel Sánchez e os portugueses Rui Manuel Costa e João Pedro Ferreira conquistou, no Estádio do Dragão, a Taça da Europa, pela segunda vez na sua historia (a primeira foi em 2017), ao bater a formação turca do FBN Tekstil BSK na final.

A formação portista venceu por 14-6 na decisão, após um empate 2-2.

A Taça da Europa de bilhar às três tabelas (também conhecido por carambola) foi disputada por 23 equipas de 12 países na Academia de Bilhar do FC Porto, nas instalações do Dragão.