Chidozie está recuperado da malária e esta terça-feira já treinou com a equipa do Boavista, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube axadrezado.

O defesa-central de 27 anos contraiu a doença ao serviço da seleção da Nigéria, que representou durante a Taça de África das Nações, tendo inclusivamente chegado à final frente à anfitriã e vencedora Costa do Marfim.

Chidozie esteve em repouso e a ser medicado no seu país, tendo ontem regressado à cidade do Porto já recuperado.

Depois de ter treinado no domingo e folgado ontem, o Boavista voltou hoje ao trabalho já com este reforço para o eixo da defesa em pleno.

O central está disponível para a receção ao Sp. Braga e será mais uma opção para o técnico Ricardo Paiva para o jogo que fecha a jornada 23 da Liga, na próxima segunda-feira.