O Tribunal Arbitral do Desporto revogou o castigo de dois jogos à porta fechada e multa de 38.250 euros aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em junho último, na sequência de um processo disciplinar relacionado com um jogo ante o Estoril, no Estádio do Bessa, em setembro de 2021.

De acordo com o acórdão divulgado no sítio do TAD, esta quarta-feira, «ficou factualmente provado no presente processo que o Grupo Organizado de Adeptos afetos à Boavista SAD “Panteras Negras” levou a cabo atitudes racistas, ao entoar sons a imitar macacos».

A atitude em questão, detalha-se no documento, aconteceu ao minuto 70 do jogo em questão, quando adeptos «identificados com sinais distintivos» do Boavista, «nomeadamente elementos afetos ao GOA “Panteras Negras”, entoaram, durante cerca de dez segundos, na direção do atleta Chiquinho, n.º 7 do Estoril, o som a imitar os macacos».

Houve ainda um segundo momento «ao minuto 91, quando o jogador Romário Baró do Estoril, se preparava para entrar em campo, substituindo um colega de equipa», tendo um adepto «identificado com sinais distintivos afetos à Boavista SAD» proferido insultos racistas para com o atleta.

Contudo, o castigo foi anulado num processo em que «não ficou provado que a demandante [ndr: Boavista] tenha promovido, consentido ou tolerado os cânticos em causa, porquanto não ficou provado que dos mesmos tenha tomado conhecimento efetivo e atempado e, assim, tido oportunidade de reagir, particularmente considerando que os factos em causa ocorreram durante cerca de dez segundos, em ambiente de jogo e num contexto de ruído do público particularmente alto, muitas vezes indistinto».