O Boavista anunciou a renovação de contrato com Filipe Ferreira.

O defesa de 33 anos terminava o vínculo com os axadrezados neste mês de junho, mas prolonga-o agora por mais um ano, até ao fim da época 2024/25.

«Sinto-me bastante orgulhoso por prosseguir a minha história no Boavista. Já vou para a minha quarta época e sinto-me bastante realizado por continuar de xadrez ao peito. Olhando para a minha carreira, só há um clube que estive mais tempo ligado, e penso que esta estabilidade também é importante para o futuro. Aqui sinto-me em casa», disse, citado na nota do clube do Bessa.

No Boavista desde 2021, Filipe Ferreira soma 62 jogos e quatro assistências pelos axadrezados.