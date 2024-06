Josip Stanisic renovou com o Bayern Munique até 2029, anunciou esta quinta-feira o emblema bávaro.

O defesa de 24 anos tinha contrato com o clube de Munique até junho de 2026, mas prolonga agora o vínculo por mais três anos.

Na última época, refira-se, Stanisic foi emprestado ao Bayer Leverkusen, numa cedência de sucesso que é agora premiada com esta renovação. Pelo campeão alemão, fez quatro golos e seis assistências em 38 jogos.

«Estou contente por ter assinado um novo contrato com o meu clube, o Bayern. Sou fã deste clube desde que me lembro. Estou grato ao Leverkusen porque aprendi muito lá, tanto dentro como fora do campo. Fiz muitos jogos e consegui mostrar o que valho», afirmou o internacional croata, aos meios de comunicação do Bayern.

«Os meus objetivos são claros: dar tudo pelo Bayern e ganhar todos os troféus possível. É bom estar de volta a casa», acrescentou.